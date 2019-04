Vergoeding wachtende gedupeerden aardbevingen

Schademelders kunnen 350 euro krijgen als ze meer dan een jaar moeten wachten op de vergoeding van schade die ze hebben geleden door de aardbevingen in Groningen. Dat heeft de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) vrijdag laten weten. Voorwaarde is wel dat de schade is erkend.

De commissie denkt dat ten minste 8000 huishoudens in aanmerking komen voor de extra vergoeding. De TCMG werd in maart 2018 in het leven geroepen. „We hebben ruim een jaar nodig gehad om op stoom te komen. Een grote groep schademelders heeft daar overlast van”, aldus TCMG-voorzitter Bas Kortmann.

„Met deze extra vergoeding willen we dat erkennen en hun daarom deze tegemoetkoming doen.” De extra overlastvergoeding zal dus met terugwerkende kracht worden uitgekeerd.