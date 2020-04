Vergiftiging ex-militair blijft raadselachtig

Het extra onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) naar de vergiftiging van oud-militair Marcel Hoogerbrugge heeft geen duidelijkheid opgeleverd. Dat bleek donderdag bij een inleidende zitting in de rechtbank in Assen.

Uit eerder onderzoek bleek dat de 49-jarige ex-militair in december 2017 om het leven kwam doordat hij verschillende soorten medicijnen toegediend had gekregen en daarna is doodgeslagen. Verdachte Hala E. (48) heeft de pillen in zijn drankje gegooid en daarna zijn schedel ingeslagen, stelt het Openbaar Ministerie. In de woning zijn glazen gevonden met medicijnresten erin, waarop haar vingerafdrukken en DNA zaten.

De advocaat van de geboren Soedanese E. zet vraagtekens bij het scenario van het OM. Op zijn verzoek deed het NFI toxicologisch onderzoek. Daaruit blijkt dat het lastig in te schatten is hoe goed medicijnen in vloeistof oplossen. Of er resten zichtbaar waren toen Hoogerbrugge meerdere glazen ermee opdronk, hangt af van onder meer het soort drank, de samenstelling en temperatuur, maar ook de verlichting in de kamer, vatte de officier van justitie samen.

De advocaat stelt dat het mogelijk is dat Hoogerbrugge de pillenmix zelf bewust heeft ingenomen, bijvoorbeeld om te ontspannen. „Dat blijkt op geen enkele manier uit dit onderzoek. Bovendien was hij wars van medicijnen”, aldus de officier.

Op 13 augustus wordt de zaak inhoudelijk behandeld. E. blijft de komende maanden vastzitten.