„Vergeten society-grootheden” op expo Gorssel

Museum More in Gorssel opent zondag een grote tentoonstelling van werk van Britse realisten, For Real. Met 75 werken van 35 kunstenaars wil het museum een beeld schetsen van de artistieke ontwikkelingen in Groot-Brittannië in de jaren twintig en dertig van de afgelopen eeuw.

„Elegante stiff-upper-lip portretten, naïeve working-class taferelen, roerloze landschappen en stadsgezichten, vervreemdende stillevens maar ook expressieve, intense werken”, dat is er volgens More allemaal te zien. Er is werk bij van „vergeten society-grootheden” als Meredith Frampton en Gerald Leslie Brockhurst en van oorlogsschilder Christopher Nevinson. Onder de vertegenwoordigde kunstenaars is een opvallend aantal vrouwen, aldus een woordvoerster.

Diverse Britse musea, zoals Tate in Londen, kwamen met bruiklenen over de brug, net als particuliere verzamelaars.