Vergeten schilderijen Govert Flinck duiken op

Het Amsterdam Museum stelt twee tot op heden onbekend gebleven schilderijen van Govert Flinck tentoon. De twee portretten waren sinds hun veiling in 1894 nooit meer in het openbaar gezien. Dinsdag komt een einde aan die vergetelheid, want dan voegt het Amsterdam Museum de werken bij zijn lopende overzichtstentoonstelling over Flinck en Ferdinand Bol.

Lang was het een raadsel welk lot de schilderijen uit 1654 was beschoren. Daar kwam vlak voor kerst verandering in, toen een particuliere kunstverzamelaar het museum informeerde dat hij de portretten aan de muur had hangen. Tot grote vreugde van het museum stelde de eigenaar, die anoniem wil blijven, de schilderijen beschikbaar voor de tentoonstelling over de beroemde leerlingen van Rembrandt.

De conservator van het museum stelde vast dat de werken inderdaad van de hand van Flinck waren. Wie de zeventiende-eeuwse grootmeester had geportretteerd, is nog niet met zekerheid vast te stellen. Mogelijk gaat het om Petronella van Panhuys en haar echtgenoot Johan de Mauregnault, telg uit een adellijk geslacht en vertegenwoordiger van de Staten van Zeeland. Een andere these is dat Flinck in 1654 een vooraanstaand echtpaar uit Den Haag vereeuwigde.

Een detail wijst op de roerige jaren waarin de schilderijen tot stand kwamen. De man houdt een sinaasappel vast, als teken dat hij aanhanger van de Oranjes was. De Oranjes waren op dat moment verwikkeld in een verbeten politieke strijd met de ‘Staatse’ regenten van Holland, die na het overlijden van stadhouder Willem II in 1650 veel macht naar zich toe trokken ten koste van de Oranjes.