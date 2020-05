‘Vergeet mensen met beperking niet in anderhalvemetersamenleving’

Bedrijven en organisaties moeten ook in de anderhalvemetersamenleving goed rekening houden met mensen met een beperking. Het College voor de Rechten van de Mens (CvRM) roept iedereen op bij het opstellen van coronaprotocollen altijd goed rekening te houden met het VN-verdrag Handicap, waarin bijvoorbeeld is vastgelegd dat openbare plaatsen voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

Het college wil dat bedrijven en brancheorganisaties mensen met een beperking betrekken bij hun plannen. In protocollen die nu overal worden opgesteld, staat het principe van anderhalve meter afstand tot elkaar houden vaak centraal. Zo wordt het risico op overdracht van het coronavirus verkleind.

„Mensen met een beperking moeten zelfstandig en volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving. Zij hebben bijvoorbeeld net als ieder ander het recht om deel te nemen aan sport, cultuur en recreatie”, benadrukt het CvRM.

„In tijden waarin snel gehandeld moet worden, kan dat nog weleens naar de achtergrond verdwijnen”, licht een woordvoerster toe. „Omdat we zien dat veel organisaties momenteel bezig zijn met protocollen, vinden we het belangrijk om deze oproep nu te doen.” Concrete knelpunten kon ze niet direct noemen. In de oproep benadrukt het CvRM wel specifiek dat het openbaar vervoer, waarvoor al een protocol is opgesteld, goed toegankelijk moet blijven. Daar gaat het college op toezien.