In recreatieplas ’t Hilgelo nabij Winterswijk is maandag door reddingsteams en hulpverleners tevergeefs gezocht naar een drenkeling. De identiteit van de vermiste persoon is niet bekend.

Hulpdiensten rukten massaal uit met een politiehelikopter, sonarboot, brandweer en twee duikteams. Ook werd een drone ingezet. Bij het invallen van de duisternis is het zoeken gestaakt.

Dinsdag gaat het zoeken verder, meldt de politie. De plas is dan afgesloten voor het publiek.