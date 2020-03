Vereniging zonder internet ziet nog geen knelpunten in achterban

Kinderen kunnen niet naar school, ze krijgen vooral thuisonderwijs. In veel gevallen is internet nodig: voor e-mailcontact met de docent, om videolessen te volgen of om lesroosters te raadplegen via Magister. Hoe doet een gezin zonder internet dat?

„Op dit moment zijn er geen knelpunten”, laat Peter Roest (36)uit Hendrik-Ido-Ambacht, woordvoerder van de Vereniging zonder internet, weten. „Het is natuurlijk wel een vreemde situatie. Wij hebben voor deze uitzonderlijke omstandigheden geen protocollen klaarliggen voor onze achterban die enkele tientallen leden telt.”

Zoals veel scholieren moesten ook zijn kinderen hun schoolboeken en leerwerk op school ophalen. „Ze werken aan de keukentafel aan opdrachten of maken knutselwerkjes. Dat geeft geen problemen”, merkt Roest, programmeur industriële robotica van beroep.

Hij hoort veel positieve geluiden. Ouders uit zijn achterban laten weten dat ze het mooi vinden om zo met hun kinderen bezig te zijn. „Corona zet alles op zijn kop. Maar daaruit kan ook iets moois voortkomen. We hebben één Adres waar we terechtkunnen. Het is onze plicht om alles voor de Heere neer te leggen. Ook onze vragen; of Hij ons de weg wil wijzen in deze heftige omstandigheden.” Bang dat de kinderen een leerachterstand zullen oplopen als de crisis lang gaat duren, is Roest niet. „We geven hun natuurlijk les, maar leren is geen doel op zich. Dit leven is eindig; en de coronacrisis bepaalt ons erbij wat er echt toe doet.”

Opmerkelijk vindt hij de uitspraak van premier Rutte dat „we naar elkaar moeten omkijken.” „Hij zegt dat vanuit zijn liberale visie, maar hij geeft Nederland eigenlijk een christelijke boodschap mee. Dan zie je ook echt mooie initiatieven opbloeien. Dat mensen meer naar elkaar omkijken”, constateert Roest. „Wij hebben bijvoorbeeld geen e-mail. We worden nu veel vaker gebeld.”

Op zondagen en door de week kunnen de gezinnen zonder internet in veel gevallen door overheidsmaatregelen ook niet naar de kerk. Op een laptop meeluisteren via sites zoals Kerkomroep zit er niet in, omdat ze niet over internet beschikken.

Hoe luisteren gezinnen in uw achterban mee met de zondagse diensten?

„In de diverse kerken kunnen ze vaak wel één dienst bezoeken. De andere kunnen ze in veel gevallen meeluisteren via een scanner. Dat levert dus geen problemen op.”

In hoeverre zal de coronacrisis een aanjager kunnen zijn van internetgebruik in uw achterban?

„Ik denk niet dat het internetgebruik zal toenemen onder de leden van de Vereniging zonder internet. Ze hebben in het begin een bewuste keuze gemaakt om internet buiten de deur te houden of te doen. Niet als doel op zich, maar als levenshouding. Dat roer gaat echt niet zomaar om als er iets gebeurt, zoals nu met het coronavirus. Het is een principiële keuze geweest.”