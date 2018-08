Vereniging voor Zondagsrust vecht vergunning dancefestival Alkmaar aan

Moet de gemeente Alkmaar een festival met harde muziek komende zondag verbieden? Daarover ging dinsdagmorgen een kort geding.

De Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging wil dat de rechter in Alkmaar een streep haalt door het festival. Het gaat om het festijn ”De Brug draait door”. Bedoeling is dat komende zondag vanaf ongeveer acht uur ’s morgens het festijn wordt opgebouwd en vanaf één uur in de middag diskjockeys harde muziek ten gehore brengen op de Platte Stenenbrug, in de binnenstad van Alkmaar.

Zeer onzorgvuldig

De gemeente Alkmaar heeft een „zeer onzorgvuldige” belangenafweging gemaakt bij het toekennen van de vergunning voor het evenement, zo betoogde mr. L. Vogelaar, penningmeester van de vereniging voor zondagsrustbevordering, dinsdagmorgen bij de Alkmaarse rechter. Vogelaar zei dat de gemeente bepalingen in de Zondagswet onvoldoende heeft meegewogen. Hij wees erop dat ook het opbouwen van het festijn in de ochtenduren op zondag voor geluidsoverlast zal zorgen.

Vogelaar stelde dat het „zeer goed mogelijk is” om allerlei festijnen buiten de zondag om te organiseren. Hij wees op het „toeristenoord Renesse.” „Daar is een vijfdaagse kermis. Die is in het weekend, maar niet op zondag.”

Tot rust komen

Ook omwonende Bakker trok dinsdag ten strijde tegen het muziekfestival komende zondag in de Alkmaarse binnenstad. „Het kan toch niet zo zijn dat bewoners vluchten naar een vakantiepark buiten de stad om op zondag maar geen last te hebben van de harde muziek? Op zondag moeten mensen in hun eigen woningen tot rust kunnen komen, om de maandag erop hun werk weer op te pakken.”

Bakker verhaalde over zijn ervaringen met geluidsoverlast op het festival in eerdere jaren. „Negen uur lang wordt de buurt gebombardeerd met housemuziek. Je bloeddruk en irritatie lopen op.”

Bakker liet, met versterkt geluid, een opname horen van een versie van het festijn van ongeveer tien jaar geleden. „U hebt uw punt gemaakt. Ik heb het gehoord, meneer Bakker”, zei de kortgedingrechter na enkele tientallen seconden bonkende bassen in de rechtszaal. Andere buurtbewoners op de publieke tribune betuigden hun instemming met Bakker.

De bewoner noemde het „een hele rare redenering” om groen licht te geven voor een festival met housemuziek omdat dat maar een enkele keer per jaar plaatsvindt.

Kermis

Bakker wees erop dat in Alkmaar op allerlei andere zondagen ook de zondagsrust wordt verstoord, bijvoorbeeld tijdens kermis. „Als je alles bij elkaar optelt, kom je aan heel wat zondagen waarop de rust wordt verstoord.” Tijdens de zitting dinsdag bleek dat een onderzoeksbureau de bewuste locatie in Alkmaar nauwelijks geschikt acht voor een festival waarop urenlang dreunende muziek is te horen.

Een afvaardiging van de gemeente Alkmaar zei dat de gemeente groen licht gaf voor het muziekevenement in de binnenstad om zo toeristen te trekken. Ook stelden de zegslieden van de gemeente dat op die plek jaarlijks op zondag maar een enkel festijn plaatsvindt.

Positief

De kortgedingrechter wees erop dat de Raad van State in een recente uitspraak wees op de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van (verstoring van) de zondagsrust. Toen er bezwaar werd gemaakt tegen bevoorrading van een supermarkt op zondag wees de Raad van State erop dat in Nederland winkels op zondag nu eenmaal vaak open mogen. Dat brengt met zich mee dat dan ook op zondag winkels bevoorraad mogen worden.

Zegsman De Boer van de organisatie van het muziekfestival (die bestaat uit een achttal horeca-ondernemers) wees er dinsdagmorgen op dat er op de bewuste plek in de Alkmaarse binnenstad maar een paar keer per jaar muziekfestivals plaatsvinden. De organisatie probeert de geluidsoverlast te beperken, zei De Boer. Hij wees erop dat omwonenden positief reageerden op de gang van zaken rond een eerder muziekfestijn op de Platte Stenenbrug.

Zaterdag

De organisator zei bereid te zijn om de opbouw van het festival te verplaatsen naar zaterdag. Op die manier is het op zondagmorgen rustiger in de binnenstad.

De kortgedingrechter doet komende donderdag uitspraak.