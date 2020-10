Vereniging Duurzame Energie: voor kerst extra klimaatmaatregelen

Het kabinet moet nog voor de kerst een pakket met extra klimaatmaatregelen hebben uitgewerkt, zegt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) naar aanleiding van de constateringen over de strijd voor een beter klimaat van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Een tijdige aanpak is geboden: „De doorlooptijd van maatregelen en projecten is lang. 2030 is ‘morgen’ in de energietransitie, dus extra actie is ook ‘morgen’ nodig”, aldus directeur Olof van der Gaag. Het is belangrijk om boter bij de vis te hebben voor het verkiezingsjaar en de volgende regering beginnen, aldus de organisatie.