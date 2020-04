Verenigde Staten feliciteren koning en Nederland met Koningsdag

De Verenigde Staten feliciteren koning Willem-Alexander met zijn 53e verjaardag. Ook voor het Nederlandse volk zijn er de beste wensen voor Koningsdag van minister Pompeo van Buitenlandse Zaken, die namens regering en het Amerikaanse volk de gelukwensen overbrengt.

Nederland en de Verenigde Staten zijn standvastige partners in het streven naar democratie, veiligheid en welvaart, aldus Pompeo. Volgens hem is de Nederlands-Amerikaanse alliantie belangrijker dan ooit in de strijd tegen de coronapandemie. „Door voortdurende samenwerking en gezamenlijke vastberadenheid komen we deze uitdagende tijd te boven.”

De bewindsman gaat dan terug naar het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen de VS en Nederland samen streden om een gezamenlijke vijand te verslaan en Nederland te bevrijden van de Duitse bezetter. „De zorg en toewijding waarmee het Nederlandse volk de graven van Amerikaanse militairen verzorgt” op de Amerikaanse oorlogsbegraafplaats in Margraten (Zuid-Limburg), „is een bewijs van de blijvende vriendschap tussen onze twee naties.”