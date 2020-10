Verduurzaming scholen duurt twee keer langer dan gewenst

De verduurzaming van schoolgebouwen gaat te langzaam. In dit tempo duurt het bijna twee keer zo lang als de bedoeling is voor de doelstellingen uit het Klimaatakkoord zijn behaald, stellen de PO-Raad, de VO-raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in een rapport.

Schoolgebouwen zijn op dit moment gemiddeld veertig jaar oud en niet duurzaam, staat in de analyse. 80 procent van de gebouwen heeft een slecht binnenklimaat, waaronder onvoldoende ventilatie. Een derde van de schoolgebouwen heeft energielabel G, het laagst mogelijke energielabel. Gemiddeld worden schoolgebouwen pas na 69 jaar vervangen. In totaal stoten de 9230 schoolgebouwen voor primair en voortgezet onderwijs samen nu jaarlijks 635.000 ton CO2 uit.

In het Klimaatakkoord staat dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent gedaald moet zijn ten opzichte van 1990 en met 95 procent in 2050. Scholen bereiken dat percentage niet op tijd, tenzij er wordt ingegrepen. De PO- en VO-raad en de VNG hebben daarom een zogenaamde routekaart opgesteld, met daarin verschillende scenario’s voor het bereiken van de doelstellingen. In totaal moet de overheid de komende dertig jaar 21 miljard euro extra investeren in de verduurzaming van schoolgebouwen, willen de doelstellingen worden gehaald. Schoolbesturen en gemeenten investeren zelf ook nog eens 21 miljard.