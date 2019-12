„Verdubbeling jongeren met zware straf bij Halt”

Het aandeel jongeren dat met een zware straf bij Halt terechtkomt, is in zes jaar verdubbeld. Dat schrijf NRC op basis van cijfers die aan de krant zijn verstrekt door Halt, verantwoordelijk voor de bestrijding van jeugdcriminaliteit.

3718 jongeren werden dit jaar tot 1 december door het Openbaar Ministerie naar Halt gestuurd voor zaken zoals mishandeling, bedreiging en hacken, een kwart van het totaal. In 2014 ging het nog om 13 procent.

Zwaardere vergrijpen werden voorheen bestraft via het OM of de kinderrechter. Tegenwoordig besluit de officier van justitie –samen met de politie, Halt en de kinderbescherming– steeds vaker om deze misdrijven zonder inmenging van de rechter via Halt te laten verlopen. De afwikkeling verloopt dan sneller en een strafblad wordt voorkomen.

Naast het aantal zware zaken neemt ook de complexiteit van de doelgroep toe, volgens Ten Hoope. Jongeren komen vaker uit probleemgezinnen en hebben vaker een lichte verstandelijke beperking. Ook het aantal jongeren dat in de knel zit met zichzelf en naar Halt moet, lijkt toe te nemen, volgens Ten Hoope.