Verdrinkingsdoden vaak migranten

Afgezet tegen de bevolking zijn in de periode 2013 tot 2017 drie keer zo veel mensen met een niet-westerse achtergrond als mensen met een Nederlandse achtergrond verdronken. Dat meldde het CBS donderdag.

Het aantal inwoners van Nederland dat verdrinkt, ligt de laatste tien jaar rond de tachtig per jaar. In de jaren vijftig van de vorige eeuw verdronken jaarlijks nog 400 tot 500 mensen. Het aantal verdrinkingen daalde tot eind jaren 80 sterk. Sinds 1950 verdronken in totaal 14.600 inwoners van Nederland.

Minder kinderen

In vergelijking met de jaren vijftig verdrinken vooral veel minder jonge kinderen. In 1950 waren dat er nog 266. De laatste tien jaar overleden jaarlijks gemiddeld negen kinderen nadat ze in het water terechtkwamen. De afname van het aantal verdrinkingen is het grootst bij kinderen tot 5 jaar.

Van de 416 Nederlanders die verdronken in de periode 2013 tot 2017 hadden er 83 (20 procent) een niet-westerse migratieachtergrond.

Niet-westers

Afgezet tegen de bevolking verdronken drie keer zo veel mensen met een niet-westerse achtergrond als mensen met een Nederlandse achtergrond. Drenkelingen uit het buitenland zijn vaak Duitsers en Polen, zo blijkt uit de cijfers van het CBS. Tussen 2013 en 2017 verdronken in totaal 103 buitenlanders, een vijfde van het totale aantal verdrinkingen in Nederland. In 31 procent van de gevallen betrof het iemand uit Duitsland, in 22 procent van de gevallen iemand uit Polen.