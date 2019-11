‘Verdrievoudiging openbare toiletten gewenst’

Hoewel het aantal openbare toiletten in Nederland met ruim 1500 is toegenomen in het afgelopen jaar, zijn het er nog altijd veel te weinig. Dat meldt de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) op basis van onderzoek onder de vijftig grootste Nederlandse gemeenten.

Het totaalaantal openbare toiletten is nu bijna 6000. Dat aantal zou volgens de patiëntenorganisatie ruim moeten verdrievoudigen tot 20.000.

Alkmaar, Amersfoort en Leeuwarden staan bovenaan de ranglijst, met de meeste openbare en opengestelde toiletten per inwoner. Nissewaard (Zuid-Holland) en de Brabantse gemeenten Oss en Roosendaal bungelen onderaan de lijst. MLDS constateert ook dat 189 gemeenten helemaal niets doen op het gebied van openbare toiletten.

Door het gebrek aan toiletten kunnen ruim 2 miljoen buik- en blaaspatiënten, maar ook vrouwen, gehandicapten, ouders met jonge kinderen, dagjesmensen en toeristen niet onbezorgd op pad. „Bovendien worden vier op de tien patiënten bij hoge nood weleens geweigerd bij een toilet in winkels, horeca, supermarkten en overheidsgebouwen”, aldus de organisatie. Hierdoor durven mensen de deur niet meer uit, uit angst niet op tijd een toilet te vinden.