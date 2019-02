Verdiepte aanleg A9 Amstelveen kan van start

Rijkswaterstaat kan aan de slag met de verbreding van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht, bij Amstelveen. Dat volgt uit een uitspraak van de Raad van State. Het werk start in 2020 en is volgens de planning klaar in 2026.

Verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen is verheugd dat dit deel van de A9 kan worden aangepakt. „We zorgen ervoor dat het verkeer in deze drukke regio beter kan doorrijden en we verbeteren de kwaliteit van de leefomgeving.”

Rijkswaterstaat begint in 2020 met het verbreden van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht naar vier rijstroken per rijrichting en een wisselbaan. Bij Amstelveen wordt de A9 over een lengte van 1,3 kilometer verdiept aangelegd, met drie overkappingen om te zorgen dat er minder lawaaioverlast is. Verder komt er veertien kilometer aan geluidsschermen.

Tegen het zogenoemde Tracébesluit 2017 waren bij de Raad van State zeven beroepen ingediend waarvan er drie later zijn ingetrokken en een niet-ontvankelijk is verklaard. De resterende drie beroepen zijn woensdag door de Raad van State ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard.