Verdere versoepeling coronamaatregelen op Curaçao

Hoewel Curaçao voorlopig nog vasthoudt aan een lockdown en avondklok, worden sommige maatregelen versoepeld. Eerder kregen specifieke winkels zoals opticiens al toestemming om te openen. Vanaf maandag mogen ook wasserettes, stomerijen, autogarages en winkels met electrische en electronische apparatuur onder bepaalde voorwaarden weer open.

Automobilisten mogen sinds begin vorige maand maximaal twee keer per week de weg op. Dat gaat via een speciale kentekenregeling. De regering roept de mensen nog steeds op om zo veel mogelijk in huis te blijven en buiten de deur 2 meter afstand te houden van andere personen.

Het aantal coronabesmettingen op Curaçao staat al enkele dagen op zestien.

Op Aruba is het aantal besmettingen fors hoger, namelijk honderd. Maar ook daar zijn al enige tijd geen nieuwe besmettingen bijgekomen. Net als Curaçao kent ook Aruba een lockdown en avondklok. Op Bonaire zijn tot nu toe twee besmettingen geregistreerd en gelden minder strenge maatregelen. De overheid hamert op het belang van het wassen van handen en het houden van sociale afstand.