„Verdenking terrorisme Malek F. hard genoeg”

Malek F. wil niet als terrorist worden beschouwd. Op 5 mei, toen hij nabij het Haagse station Hollands Spoor lukraak drie mensen ernstig verwondde met een mes, ging hij naar eigen zeggen gebukt onder psychische problemen en wilde hij dood. Hij hoopte dat de politie hem zou doodschieten, zeiden zijn advocaten maandag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. De 32-jarige F. verscheen daar voor het eerst op een openbare, inleidende zitting.

De rechtbank is voorlopig nog niet van F.’s lezing overtuigd. Volgens de rechters is de verdenking dat F., afkomstig uit Syrië, een terroristisch motief heeft gehad voor zijn daden vooralsnog hard genoeg. Het incident vertoont trekken van terreuraanslagen zoals die eerder in Europa zijn gepleegd, stelt de rechtbank. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft daarnaast een aantal aanwijzingen op tafel gelegd die het sterke vermoeden rechtvaardigen dat F. een terreurdaad heeft willen plegen. Zo riep F. ‘Allahu Akbar’ tijdens of direct na het geweld en heeft hij tijdens politieverhoren ogenschijnlijk veelzeggende uitspraken gedaan. Hij zei onder meer dat hij een martelaar zou zijn geworden als hij was gestorven.

F.’s advocaten hebben uitvoerig betoogd dat hun cliënt geen terrorist is maar dat hij kampt met grote psychische problemen. Dat er op dat vlak problemen zijn, is eerder al gebleken. Het OM eiste dat F. voor gedragskundig onderzoek zou worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum, maar de rechtbank ging daar niet in mee. Een psychiater en een psycholoog zullen F. onderzoeken, bepaalde de rechtbank, een derde rapporteur brengt verslag uit over F.’s omgeving, zoals familie.

Het onderzoek is volgens het OM nog in volle gang. F. weigert de toegangscode van een mobiele telefoon af te geven; experts hebben dit toestel nog niet kunnen kraken. De politie onderzoekt nog de herkomst van een anonieme brief, waarin werd gesteld dat F. een terrorist is en dat hij plannen voor een aanslag aan het smeden was.

De volgende zitting in de zaak tegen F. zal plaatsvinden op 15 oktober.