Verdeelde reacties op schrappen „Jesse”

De documentaire over de verkiezingscampagne van partijleider Jesse Klaver van GroenLinks komt niet op televisie. BNNVARA heeft dat besloten nadat ophef was ontstaan over de maker Joey Boink, die tijdens de campagne zelf voor de partij actief was.

Janneke Doolaard van productiebedrijf Doxy is zwaar teleurgesteld dat de omroep van uitzending van ‘Jesse’ afziet. Boink zegt dat hij het besluit van de omroep eigenlijk niet kan begrijpen. Die was van plan de documentaire volgende week maandag op tv te laten zien, maar ziet daar nu van af om niet de schijn van partijdigheid te wekken. De makers zeggen juist ook de wrijving binnen de GroenLinks-top in beeld te hebben willen brengen.

De partij vindt het besluit opmerkelijk, vooral omdat BNNVARA zelf opdracht gaf voor het maken van ‘Jesse’. Andere politieke partijen, PVV en Forum voor Democratie, zijn blij dat van uitzending wordt afgezien. PVV-Kamerlid Martin Bosma vindt het „kenmerkend voor de ondraaglijke linksheid van de NPO dat ze dit ooit van plan waren”.

Omroepdirecteur Gerard Timmer zegt niet gezwicht te zijn voor de kritiek die er was op de geplande uitzending van de documentaire. Hij kan zich de ontstane twijfel over de journalistieke onafhankelijkheid voorstellen. Wel vindt Timmer het jammer dat de kijker nu een ‘uniek inkijkje’ in de stormachtige opkomst van Klaver in de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen misloopt.

Of de voorpremière van volgende week zondagavond in een Utrechtse bioscoop wel doorgaat is nog onduidelijk.