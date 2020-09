Verdediging wil reeks getuigen horen in beroepszaak moord Endstra

In het hoger beroep van de strafzaak over de moord op de Amsterdamse vastgoedbaron Willem Endstra hebben de advocaten van de drie verdachten het gerechtshof donderdag gevraagd een reeks getuigen te mogen verhoren. Onder hen zijn de zussen Holleeder. Het OM verzet zich.

Endstra werd 17 mei 2004 voor zijn kantoor in Amsterdam-Zuid doodgeschoten. Justitie beschouwde de Rus Namik Abbasov als schutter, maar tot een rechtszaak kwam het nooit. Abbasov overleed in maart 2012 in zijn cel aan een hersenbloeding.

De rechtbank sprak de drie mannen die hem direct zouden hebben aangestuurd bij de liquidatie van Endstra, in januari 2016 vrij. In het vonnis maakte de rechtbank destijds met name korte metten met de belastende verklaringen van de beschermde getuige Hidr Korkmaz. Hij kwam eind 2017 in het buitenland om het leven bij een visongeval.