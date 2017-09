Verdediging Klaas Otto haalt uit naar OM

De verdediging van oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender zegt dat de officieren van justitie in zijn strafzaak bewust ontlastende informatie hebben achtergehouden. Otto krijgt op die manier geen eerlijk proces, aldus zijn advocaat Louis de Leon, die daarom dreigt de verdediging neer te leggen.

„We worden van alle kanten gefrustreerd en misschien moeten we een andere gek gaan zoeken die dit nog wil doen”, zei De Leon woensdagochtend tijdens een regiezitting in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam.

De verdediging kreeg recent nog 3000 tapgesprekken en bij beluistering ontdekte Otto dat de telefoontjes juist in zijn voordeel zijn uit te leggen.

Volgens zijn advocaat zit Otto daarom onterecht vast en moet hij worden vrijgelaten. Als dat niet gebeurt, wil hij dat Otto wordt overgeplaatst naar een normaal gevangenisregime. De 49-jarige ex-leider van de motorclub zit sinds vorige maand in een streng regime in de gevangenis in Vught vanwege vermoedens dat hij een aanslag wil plegen op de aanklager in zijn zaak.

Otto, die tot dusver trouw de zittingen bezocht, bleef woensdag in zijn cel. Hij staat samen met zijn rechterhand Janus de V. (47) terecht voor witwassen, brandstichting, afpersing, bedreiging en mishandeling.

De officier van justitie reageert woensdagmiddag.