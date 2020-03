Verdediging aan het woord op slotdag proces tramaanslag Utrecht

Op de laatste dag van het vierdaagse strafproces over de tramaanslag in Utrecht vorig jaar is het woord vrijdag aan de advocaat van verdachte Gökmen T. De raadsman werd afgelopen december door de rechtbank aan de 38-jarige Utrechter toegewezen, nadat die had aangegeven zich niet te laten bijstaan in de rechtszaal en zijn eigen verdediging te willen voeren.

Het OM eiste donderdag levenslang tegen T. wegens viervoudige moord, drie pogingen tot moord en een lange serie bedreigingen. De aanklaagsters noemden hem „een uiterst gevaarlijk persoon” en het gevaar op herhaling „aanzienlijk”. Dat maakt „een optimale beveiliging van de samenleving noodzakelijk”, zeiden zij. Direct na de eis steeg van de publieke tribune een luid applaus op.

Bij de tramaanslag op 18 maart vorig jaar in Utrecht kwamen vier personen om het leven en raakten meerdere personen gewond. T. heeft bekend het vuur op hen te hebben geopend. Voor het OM staat vast dat sprake is van een terreurdaad. T. ging „doelbewust” op pad, met de bedoeling „de samenleving te ontwrichten en angst aan te jagen”, aldus de aanklaagsters.

Aan het einde van het proces vrijdag krijgt T. het laatste woord. Niet duidelijk is of hij de gelegenheid aangrijpt een verklaring af te leggen. De afgelopen dagen zweeg hij vooral. Maandag bespuugde hij zijn raadsman, toen die het voor hem opnam. De rechtbank zette T. vanwege zijn gedrag tijdens het proces meerdere malen uit de zaal.