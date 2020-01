Verdachten Zutphen tussen 20 en 30 jaar oud

De vier mannen die zondag werden aangehouden na een mogelijke uitbraakpoging bij de penitentiaire Inrichting (PI) in Zutphen zijn tussen de twintig en dertig jaar. Dat heeft de politie dinsdag laten weten. De vier wonen niet in Nederland.

Diverse media meldden maandag dat ze de Franse nationaliteit en een Noord-Afrikaanse achtergrond hebben. Alle vier de verdachten zitten vast in afwachting van de voorgeleiding aan de rechter-commissaris.

Waarschijnlijk was het zondag de bedoeling de tot levenslange celstraf veroordeelde Omar L. te bevrijden. Hij is dezelfde dag overgeplaatst van de gevangenis in Zutphen naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Zijn advocaat Sander Janssen bevestigt dat zijn cliënt is overgeplaatst, maar kan verder geen commentaar geven.

Op het terrein van de gevangenis stond zondag rond 10.50 uur een busje in brand. In de zoektocht naar de daders kreeg de politie een verdacht voertuig in het oog en werd de achtervolging ingezet. Het voertuig stopte volgens een politiewoordvoerder een paar keer, waaronder in Zevenaar, waar een man uitstapte. Die werd aangehouden. De achtervolging eindigde op de N813 bij Wehl, waar de andere drie zijn opgepakt.