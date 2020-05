Verdachten zaak Martien R. blijven ondanks uitstel in bajes

Hoewel de zaak maanden langer gaat duren dan gepland, blijven de verdachten in de strafzaak rond Brabander Martien R. in de gevangenis. Dat besloot de rechtbank in Den Bosch donderdag.

R. (49) werd in november opgepakt bij een van de grootste politieacties ooit in Noord-Brabant. De Osse woonwagenbewoner wordt ervan verdacht bijna 1900 kilo cocaïne te hebben geïmporteerd. Rond zijn kamp waren ondergrondse ruimtes waar ook MDMA, speed en xtc werd gevonden. Daarnaast zou R. hebben gehandeld in zware wapens.

Justitie zei donderdag dat het DNA van R. is gevonden op verschillende van de gevonden wapens. Dat is er mogelijk op terechtgekomen in de nieuwjaarsnacht van 2018 op 2019. Doordat de politie stiekem camera’s en afluisterapparatuur op het kamp had geplaatst, kon ze meeluisteren toen R. samen met zijn zoon Anton (26) en broer Toon (55) de wapens testte. De officier: „Het vermoeden bestaat dat men rondom de klok van twaalf met automatische vuurwapens schoot om de geluiden te doen opgaan in die van het afgeschoten vuurwerk.”

Het was de bedoeling om in december van dit jaar de zaak inhoudelijk te behandelen. Het onderzoeksdossier is alleen nog niet klaar. Er moeten nog getuigen worden gehoord en justitie verwacht pas in juni een definitieve verdenking te hebben. Advocaten van de zeven verdachten voorspelden daarom dat het langer duurt voor ze het omvangrijke dossier kunnen bestuderen. Ze vroegen de rechtbank tevergeefs om hun cliënten vrij te laten.

Na het onderzoek op het kamp in Oss werd ook een woonwagenkamp in Lith doorzocht. In totaal heeft Operatie Alfa, zoals het onderzoek heet, tot vijftien arrestaties geleid. Acht andere verdachten komen volgende week voor de rechter.

Het proces gaat verder op 8 juli. Dat wordt weer een procedurele zitting. Daarna is in oktober een regiezitting, waar de verdediging na bestudering van het onderzoek van justitie nader onderzoek kan vragen. De inhoudelijke behandeling van de zaak zal dan pas volgend jaar zijn.