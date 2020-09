Verdachten vuurwerkbom in Urk vergisten zich in adres

De vuurwerkbom die in november vorig jaar een explosie veroorzaakte in een huis in Urk, was bezorgd bij de verkeerde woning. De verdachten hadden zich vergist in het adres, erkende een van hen vrijdag in de rechtbank in Lelystad.

Het vuurwerkpakket was eigenlijk gericht tegen een echtpaar dat op Facebook over illegaal vuurwerk had geklaagd. De politie had dit vermoeden ook al, maar nu bevestigt de 24-jarige verdachte het zelf tegenover de rechtbank.

Door de explosie raakte niemand gewond. De vuurwerkbom zorgde wel voor enorme schade in de woning. Deuren lagen eruit, een tussenmuur werd weggeblazen en in dragende muren ontstonden scheuren.

„Over het puin zijn we naar buiten geklommen. De hal was een ravage. Ons hele huis was van binnen een puinhoop”, zei de gedupeerde bewoner. „Hoe haal je het in je hoofd om middenin de nacht een bom in een huis met een gezin met twee kinderen naar binnen te gooien?”, vroeg hij zich af. Het gezin kon pas na vijf maanden en meerdere verhuizingen terug naar huis. De man heeft sinds de explosie last van concentratieverlies, zijn vrouw heeft aanhoudende psychische klachten. Ook op de kinderen had de explosie grote impact.

De 24-jarige man uit Espel (Noordoostpolder) was tijdens de zitting in de rechtbank in Lelystad zeer emotioneel bij het beantwoorden van vragen van de rechter. „Ik vind het zo erg wat er is gebeurd, dat is nooit de bedoeling geweest”, verklaarde hij. „Ik heb het nooit gewild. We zouden de mensen laten schrikken, maar niet in gevaar brengen.” De officier van justitie komt vrijdagmiddag met haar strafeis tegen hem.

De strafzaak van de tweede verdachte, een 28-jarige man uit Urk, die het initiatief zou hebben genomen voor het maken en plaatsen van de vuurwerkbom, is uitgesteld tot 23 december. Hij is kort voor de zitting van advocaat gewisseld.

