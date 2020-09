Verdachten viervoudige moord Enschede zwijgen in rechtbank

De drie hoofdverdachten van de viervoudige moord in een growshop in Enschede zwijgen in de rechtbank in Almelo, die dinsdag begon met de inhoudelijke behandeling van de zaak. Op vragen van de rechtbank over de feiten uit het dossier antwoorden de 33-jarige Dejan A., zijn vader Camil (59) en zijn broer Denis (32) herhaaldelijk dat ze zich beroepen op hun zwijgrecht.

Op 13 november 2018 werden vier doodgeschoten mannen gevonden in een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat. De slachtoffers werden van dichtbij doodgeschoten, mogelijk vanwege een ruzie in de hennepwereld. De eigenaar van de growshop, Tuan Nguyen, werd gevonden bij de ingang van het pand en is drie keer in zijn hoofd geraakt, hield de rechter de verdachten voor. Ook de andere slachtoffers zijn in het hoofd geschoten.

Uit forensisch onderzoek is gebleken dat alle vier slachtoffers met twee verschillende kalibers kogels om het leven zijn gebracht. Verder zijn er tien hulzen gevonden, waarvan een huls in een rolkoffer die in de kofferbak van de auto van verdachte Camil A. lag. Die huls zou zijn verschoten met hetzelfde wapen dat gebruikt is bij de viervoudige moord in Enschede.

De drie hoofdverdachten werden al binnen een paar dagen na de moordpartij opgepakt. Twee andere mannen en een vrouw worden verdacht van medeplichtigheid. Dit drietal zou de wapens hebben geleverd dan wel daarin hebben bemiddeld. Zij staan woensdag voor de rechter.