Verdachten viervoudige moord Enschede voor rechter

De verdachten van de viervoudige moord in een growshop in Enschede staan vanaf dinsdag voor de rechter. De rechtbank in Almelo heeft vijf zittingsdagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van het strafproces waarin zes verdachten terechtstaan.

Op 13 november 2018 werden de vier doodgeschoten slachtoffers gevonden in een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat. De 33-jarige Dejan A., zijn vader Camil (59) en zijn broer Denis (32) zijn volgens het Openbaar Ministerie rechtstreeks betrokken bij de moorden. De slachtoffers, onder wie de eigenaar van de growshop, werden van dichtbij doodgeschoten, mogelijk vanwege een ruzie in de hennepwereld.

De drie hoofdverdachten uit Hengelo en Nijverdal werden al binnen een paar dagen na de moordpartij opgepakt. Twee mannen uit Sint Willebrord en een vrouw uit Breda worden verdacht van medeplichtigheid en werden later gearresteerd. Dit drietal zou de wapens hebben geleverd dan wel daarin hebben bemiddeld. Zij kwamen in april op vrije voeten na een inleidende zitting, omdat ze volgens de rechtbank niet op de hoogte waren van het moordplan van het uit Servië afkomstige trio.

Het OM beschikt naar eigen zeggen over een zee aan bewijsmateriaal, bestaande uit onder andere camerabeelden, DNA-sporen, wapens en vingerafdrukken. Tot nu toe zwegen de drie hoofdverdachten in alle talen.

Aanvankelijk zou de inhoudelijke behandeling in april plaatsvinden, maar vanwege de coronacrisis werd die uitgesteld. De uitspraak van de rechtbank wordt verwacht op vrijdag 6 november.