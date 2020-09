Verdachten viervoudige moord Enschede krijgen strafeisen te horen

De hoofdverdachten van de viervoudige moord in een growshop in Enschede krijgen vrijdagochtend te horen welke straffen de officieren van justitie eisen. Het OM kondigde eerder deze week al aan genoeg bewijzen te hebben verzameld, wat op de derde zittingsdag van het strafproces zal uitmonden in „stevige strafeisen” tegen de Servische vader en zijn twee zonen. De nabestaanden van de vier slachtoffers hebben de rechtbank in Almelo verzocht levenslange gevangenisstraffen op te leggen.

Uit forensisch onderzoek is gebleken dat de vier mannen op 13 november 2018 van dichtbij zijn doodgeschoten in de growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede. Het motief is mogelijk een ruzie in de hennepwereld. De slachtoffers zijn met twee verschillende kalibers kogels gedood, die in hun hoofden zijn gevonden.

Er zijn verder tien hulzen aangetroffen, waarvan een huls in een rolkoffer die in de kofferbak van de met bloed besmeurde auto van verdachte Camil A. (59) lag. Die huls zou zijn verschoten met hetzelfde wapen dat gebruikt is bij de viervoudige moord in Enschede. Op een huls in het bedrijfspand is DNA gevonden van Dejan A. (33), op een monitorkabel in het pand is DNA aangetroffen van Denis A. (32).

De advocaten van het Servische trio krijgen vrijdag direct na het anderhalf uur durende requisitoir van de officieren van justitie de kans hun pleidooien te houden. Dat doen ze gezamenlijk in een pleidooi dat in totaal 120 pagina’s omvat, waarvoor ze een geschatte spreektijd van zes uur hebben gereserveerd.

Maandag op de vierde zittingsdag komen de officieren van justitie met de strafeisen voor de drie medeverdachten, die de wapens zouden hebben geleverd. De rechtbank doet op vrijdag 6 november uitspraak.