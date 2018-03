Verdachten verijdelde liquidatie blijven vast

Twee mannen die worden verdacht van een poging tot liquidatie in Utrecht blijven vast tot aan de inhoudelijke behandeling van hun zaak. Dat heeft de rechtbank bepaald tijdens een inleidende zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

De zaak tegen het tweetal, Jerrel Z. en Marciano D., houdt verband met de moord op Hakim Changachi. Hij werd op 12 januari vorig jaar in Utrecht-Overvecht doodgeschoten. Bij vergissing, meent het Openbaar Ministerie (OM).

Z. en D. werden twee dagen later na een wilde achtervolging door de politie aangehouden. Volgens het OM maakte het tweetal deel uit van een moordcommando, dat op weg was het eigenlijke doelwit Khalid H. te liquideren.

Vorige week maakte het OM bekend dat het een deal heeft gesloten met een kroongetuige, die rechtstreeks bij deze zaak betrokken is geweest. Het OM beschouwt deze ontwikkeling als een belangrijke doorbraak in de strijd tegen het dodelijke geweld in het criminele milieu.

De getuige, Nabil B., heeft een reeks verklaringen afgelegd die volgens justitie ook bewijs oplevert tegen opdrachtgevers van liquidaties. B. wijst Redouan T. aan als de opdrachtgever voor de moord op Khalid H. De getuige heeft het beoogde doelwit geobserveerd. Toen bleek dat niet Khalid H. maar Changachi was geliquideerd, kreeg B. last van zijn geweten. Hij was goed bevriend met de familie Changachi.

De kroongetuige zal in het onderzoek naar de Utrechtse zaken worden gehoord, mogelijk ook op de openbare zitting. De inhoudelijke behandeling van de zaken staat gepland voor eind mei, begin juni.