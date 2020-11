Verdachten vast voor runnen drugslabs in Noorden

Het Openbaar Ministerie verdenkt twee mannen uit Amsterdam en Almere van betrokkenheid bij twee drugslabs in zowel het Groningse Westerwolde als het Friese Wanswert. De 47-jarige man uit Amsterdam en de 64-jarige man uit Almere werden op 27 oktober opgepakt bij een inval in een pand in Lucaswolde.

Bij de inval in het drugslab werd ruim 3 kilo methamfetaminepoeder en 30 kilo methamfetamine-olie gevonden. Ook stuitte de politie op enkele tienduizenden euro’s aan contant geld. In het onderzoek zijn tevens een man van 54 jaar uit Westerkwartier en een 59-jarige Amsterdammer opgepakt.

Donderdag maakte het OM bekend dat de Amsterdammer en de Almeerder vermoedelijk ook betrokken zijn bij een in februari opgerold lab in Wanswert. Daar werd in een afgelegen boerderij een hoeveelheid crystal meth gevonden met een straatwaarde van 4 miljoen euro.

De vier verdachten zitten vast. De raadkamer van de rechtbank in Leeuwarden heeft hun voorarrest deze week met negentig dagen verlengd.