Verdachten vast voor roof horloge van een ton

Voor een straatroof waarbij een horloge ter waarde van 110.000 euro werd gestolen heeft de politie vrijdag twee Amsterdammers opgepakt. De mannen zijn 21 en 23 jaar. Ze worden ervan verdacht dat ze het horloge van het luxemerk Patek Philippe in februari buitmaakten bij een hotel aan de Apollolaan in de hoofdstad.

De politie gaat ervan uit dat de mannen wisten dat ze een zeer duur horloge stalen. De aanhoudingen zijn het resultaat van „langdurig onderzoek waarbij zowel techniek als tactiek is gebruikt”, zegt een woordvoerder van de Amsterdamse politie.

Er worden vaker gericht dure horloges gestolen op straat. „Dat gebeurt met enige regelmaat”, aldus de woordvoerder. Of deze twee verdachten meer van dit soort berovingen hebben gepleegd, is nog onbekend. „Het is te vroeg om daar uitspraken over te doen.”