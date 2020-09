Verdachten van ‘paasmoord’ in Hoorn blijven vast

Een 62-jarige vrouw uit Hoorn en een 58-jarige man uit Grootebroek blijven nog minimaal tot begin december in voorarrest vanwege hun vermoedelijke betrokkenheid bij de moord op de 52-jarige Martin Griep uit Hoorn. Dit besloot de rechtbank in Alkmaar vrijdag. Het slachtoffer werd op eerste paasdag dit jaar in zijn woning in Zwaag doodgeschoten.

De verdachten zijn Mijntje B., echtgenote van het slachtoffer, en haar huisvriend Markus P. Volgens het OM is B. op de dag van de moord vermomd naar de woning gefietst van haar echtgenoot, met wie ze in scheiding zou hebben gelegen. In de woning zou ze hem van het leven hebben beroofd. P. zou onder meer een rol hebben vervuld bij de aanschaf van het vuurwapen en het verschaffen van een vals alibi.

P. probeerde vrijdag zijn cliënt op vrije voeten te krijgen door te benadrukken dat die zijn medeverdachte weliswaar heeft geholpen, maar geen enkel aandeel heeft gehad in de gewelddadige dood van Griep. „Hij heeft het wapen niet gehad, is niet naar de woning van het slachtoffer gegaan, is er niet binnen geweest en heeft niet geschoten”, zei hij. Ook zou P. er „geen moment” van zijn uitgegaan dat B. haar echtgenoot daadwerkelijk wilde ombrengen.

Bij de politie heeft P. toegegeven zijn vriendin te hebben bijgestaan bij de aanschaf van het wapen en bij het verschaffen van een alibi. Ook heeft hij gezegd dat hij erbij was toen B. het wapen weggooide. Hij heeft de politie de plek gewezen waar het wapen lag, volgens zijn raadsman „in de hoop dat sporen op het wapen hem verder zouden vrijpleiten”.

Volgens het OM is het nog allerminst een uitgemaakte zaak dat P. zo’n ondergeschikte rol vervulde als zijn raadsman beweert. Zo zou hij op de telefoon van B. vanuit haar woning en uit haar naam een berichtje naar het toestel van Griep hebben gestuurd, in antwoord op een bericht dat B. vlak na de moord vanaf het toestel van het slachtoffer naar haar eigen telefoon zou hebben gestuurd. Ook zoekopdrachten op internet vlak kort voor de moord wakkeren de verdenkingen tegen hem aan, zei de aanklaagster.

Mijntje B. ontkende in een korte verklaring alle betrokkenheid. Volgens haar was de echtscheiding van tafel en zou zij weer bij Griep intrekken.

De zaak gaat 1 december verder.