Verdachten van overval op klanten Rabobank eisen andere rechters

Meerdere verdachten van de zogenoemde Rabobende hebben maandag de rechtbank in Roermond gewraakt. Zij willen dat andere rechters de zaak behandelen. De wraking volgde op urenlange conflicten en gekissebis tussen advocaten van de in totaal zes verdachten in deze strafzaak en de rechtbank. Een van de advocaten, Erik Thomas, legde uit protest tegen de gang van zaken de verdediging van zijn cliënt neer.

Volgens vier advocaten is de rechtbank vooringenomen jegens hun cliënten. Drie van hen wraakten de rechtbank, de vierde, Thomas, deed dat niet, omdat hij dat niet effectief vindt. „De rechtbank neemt de verdediging niet serieus”, zei hij. „Ik ben er helemaal klaar mee.”

Volgens meerdere advocaten is de rechtbank er op uit de zaak koste wat kost door te drijven terwijl veel zaken onduidelijk zijn. Zij willen die onduidelijkheden nader onderzocht hebben, maar de rechtbank wees tot woede van de advocaten alle onderzoekswensen van de hand.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt de verdachten van een overval op een klant van de Rabobank in Venlo en een poging tot overval op een klant van de bank in Zundert, beide in 2017.

De rechtbank heeft zich teruggetrokken om zich te beraden en te onderzoeken of een wrakingskamer kan worden samengesteld.

Een advocaat was maandag niet aanwezig. Hij zou zijn cliënt, Lorenzo J. die medewerker was van de Rabobank, woensdag verdedigen. Hij zou met cruciale informatie vijf anderen op het spoor hebben gezet van klanten die grote sommen geld afhaalden. In Venlo werd in 2017 een Duitse klant van 155.000 euro beroofd. In Zundert mislukte vlak daarna een overval, omdat de politie ingreep.