Verdachten van overval op klanten Rabobank eisen andere rechters

Meerdere verdachten van de zogenoemde Rabobende hebben maandag de rechtbank in Roermond gewraakt. Zij willen dat andere rechters de zaak behandelen. De wraking volgde op urenlange conflicten en gekissebis tussen advocaten van de in totaal zes verdachten in deze strafzaak en de rechtbank.

Volgens zeker drie advocaten is de rechtbank vooringenomen jegens hun cliënten. Eén advocaat heeft niet gewraakt, omdat hij dat niet effectief vindt. Twee andere advocaten zijn nog niet aan de beurt geweest.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt de verdachten van een overval op een klant van de Rabobank in Venlo en een poging tot overval op een klant van de bank in Zundert, beiden in 2017.

De rechtbank zal zich terugtrekken om zich te beraden en te onderzoeken of een wrakingskamer kan worden samengesteld.