Verdachten van hennepkweek opgepakt in Zaandam

Op verzoek van de Poolse autoriteiten heeft de politie in Zaandam twee mannen aangehouden die worden verdacht van het kweken van hennep. In het huis van de twee Polen van 45 en 54 jaar werden twee kweekruimtes, 25 kilo geknipte henneptoppen en ruim 100.000 euro aangetroffen.

Het geld en de hennep zijn in beslag genomen, meldt de politie. De Poolse politie had het nu aangehouden tweetal al eerder in beeld vanwege hennepteelt in eigen land. Uit onderzoek van de Nederlandse politie bleek dat de twee hun activiteiten voortzetten in Zaandam.

De verdenkingen tegen de Poolse mannen in Nederland worden hier onderzocht. Het is nog niet duidelijk of de Poolse autoriteiten ze ook willen berechten, aldus de politie.