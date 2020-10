Verdachten van drugslijn naar Straatsburg opgepakt

Een 40-jarige man uit Leiden en een 48-jarige man uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het runnen van een drugslijn naar Frankrijk. Het is de bedoeling de verdachten aan Frankrijk over te leveren. Daar buigt de rechtbank in Amsterdam zich over.

De twee mannen werden afgelopen maandag in Leiden en Leiderdorp aangehouden naar aanleiding van een verzoek van de Franse autoriteiten aan het OM Den Haag. De Franse autoriteiten verdenken de twee van deelname aan een criminele organisatie en de invoer van drug naar Straatsburg en Colmar. De drugs werd aan verschillende netwerken in Frankrijk geleverd en onder meer vervoerd in een auto met verborgen laadruimte.

Vermoedelijk speelde een café aan de Leidse Herenstraat een belangrijke rol als ontmoetingsplek van de verdachten. In de woning boven het café is heroïne gevonden. Een 38-jarige vrouw die in het pand aanwezig was, is aangehouden op verdenking van drugsbezit. Zij zal in Nederland worden vervolgd.

Een derde verdachte uit Leiden is in Duitsland aangehouden. In een van de Leidse woningen vond de politie 35.000 euro.