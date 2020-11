Verdachten van drugslijn naar Nederland opgepakt

Bij een internationale politieactie is een bende opgerold die marihuana vanuit Spanje naar Nederland vervoerde. Europol meldde donderdag dat in Nederland vier verdachten zijn aangehouden, in Spanje elf en in België één. De bende bestond vooral uit Albanezen.

Ook zijn 34.000 marihuanaplanten, veertien voertuigen, een geladen vuurwapen, 20.000 euro en een aantal valse identiteitsbewijzen in beslag genomen. De bende zou voor ruim 1,5 miljoen euro aan elektriciteit hebben gestolen voor illegale marihuanaplantages in buitenwijken van Barcelona.

Europol meldde dat de geoogste partijen marihuana in pallets werden verstopt en daarna met vrachtwagens naar Nederland werden vervoerd.