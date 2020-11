Verdachten van 4 moorden Enschede horen of ze levenslang krijgen

De rechtbank in Almelo doet vrijdagmiddag uitspraak in de zaak over de viervoudige moord in een growshop in Enschede. In het strafproces staan een vader en twee zonen terecht, tegen wie het OM levenslange gevangenisstraffen heeft geëist.

De vier slachtoffers, onder wie de eigenaar van de growshop, werden op 13 november 2018 van dichtbij doodgeschoten met steeds twee verschillende kalibers kogels. Het Openbaar Ministerie denkt aan een financieel motief, omdat een van de slachtoffers is beroofd van enkele duizenden euro’s die hij op zak had. De andere drie slachtoffers zouden daarna zijn omgebracht omdat zij getuige waren.

Volgens de advocaten van de hoofdverdachten Camil A. (59) en zijn zonen Dejan A. (34) en Denis A. (32) is er geen sluitend forensisch bewijs dat het trio rond de moorden in de growshop was. Zo ontbreken bijvoorbeeld camerabeelden van hun aanwezigheid en zijn niet alle schoenafdrukken te herleiden. De officier van justitie baseert zich op DNA-sporen en op de vondst van een huls in de kofferbak van de auto van A. senior. Die huls zou zijn verschoten met hetzelfde wapen dat gebruikt is bij de viervoudige moord. In de auto zaten ook bloedsporen.

Dan zijn er nog drie medeverdachten. Tegen Zizi W. (30) uit Breda heeft het OM een celstraf van acht jaar geëist. Ze wordt verdacht van medeplichtigheid omdat ze de hoofdverdachten in contact met twee wapenhandelaren zou hebben gebracht. Deze mannen uit St. Willebrord hoorden gevangenisstraffen van dertig maanden tegen zich eisen voor wapenhandel. Daarvan zaten ze al ongeveer de helft in voorarrest uit, tot ze medio april dit jaar werden vrijgelaten.