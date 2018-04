Verdachten vaker gehoord via videoverbinding

Verdachten die in voorlopige hechtenis zitten, komen in toenemende mate via een videoverbinding in de penitentiaire inrichting (pi) voor de raadkamer. Tijdens het zogeheten telehoren bekijkt de raadkamer of de gedetineerde nog langer zijn proces in hechtenis moet afwachten. Meer dan duizend gedetineerden verschenen afgelopen twee jaar op deze manier voor de raadkamer.

„Telehoren is veel minder belastend voor de gedetineerden omdat ze niet meer in een busje vervoerd hoeven te worden en in een celletje bij de rechtbank moeten wachten voor een zitting van hooguit 10 minuten”, zegt Manja Hamel, projectleider telehoren in de pi Zwolle.

Dit heeft als bijkomend voordeel dat gedetineerden minder snel afzien van een zitting bij de raadkamer, iets dat geen verplichting is. Telehoren vindt niet plaats bij verdachten van moord of doodslag, zedenzaken en ook niet bij minderjarigen.

Rechtbanken in Nederland zijn al bekend met het horen via videoverbinding. Zo worden getuigen in het buitenland steeds vaker via videoverbinding gehoord. Die videoverbinding lijkt soms zelf beter dan een live-verhoor, want bij een dergelijke videoverbinding kan ook worden ingezoomd op de getuigen.

De Zwolse rechter Shirin Milani is tevreden over het telehoren. „Maar een gemiddelde rechter zal er de voorkeur aan geven een verdachte live en recht in de ogen aan te willen kijken. Maar dat wil niet zeggen dat de zitting van de raadkamer minder goed gaat of de uitspraak minder rechtvaardig is.”

Het is de bedoeling dat rechtbanken en gevangenissen in heel het land gaan telehoren, maar op wat voor termijn dat gebeurt is nog niet bekend.