Verdachten Utrechtse vergismoord ontkennen

Guyno O. en Ferrel T. blijven in alle toonaarden ontkennen dat zij iets met de ‘vergismoord’ op Hakim Changachi te maken hebben. De 31-jarige man werd januari 2017 in Utrecht doodgeschoten in het portiek van zijn huis.

O. geeft wel toe dat hij in de vluchtauto heeft zitten wachten en dat hij een auto in brand heeft gestoken, maar hij zou hebben gedacht dat het om een plofkraak ging. T. ontkent dat hij die fatale nacht in Utrecht is geweest. Dat herhaalden beide mannen woensdag in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam.

Volgens het Openbaar Ministerie hebben O. en T. Changachi doodgeschoten. De eind januari 2017 geliquideerde Justin Jap Tjong zou de vluchtauto bestuurd hebben. Hij had na de moord op Changachi aangegeven dat hij niet mee wilde doen aan de moord op Khalid H., het eigenlijke doelwit. De aanslag op H. twee dagen later werd door de politie verijdeld.