Verdachten steekpartij advocaat blijven in cel

De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij op een advocatenkantoor in Zoetermeer voorlopig in voorarrest blijven.

Donderdag deden hun advocaten vergeefs verzoek het tweetal op vrije voeten te stellen. Zij vinden het bewijs te mager om hun cliënten - Amsterdammers van 21 en 22 jaar oud - langer vast te houden. Het onderzoek is nog in volle gang.

Vorig jaar september werd een 38-jarige advocate in haar kantoor neergestoken door een man die op afspraak over een echtscheiding kwam praten. Hij stak de vrouw met een mes in haar gezicht. De advocate raakte ernstig gewond. Zij hield een blijvend litteken over aan de aanval. Door het incident kon zij niet meer werken en ging het kantoor failliet.

In mei arresteerde de politie drie verdachten. De rechtbank verlengde in juli het voorarrest van een man die het eerst werd opgepakt. Naar een vierde man wordt nog gezocht. Hij zou degene zijn die heeft gestoken.

Het motief voor het geweld is vooralsnog duister gebleven. De aanval lijkt gepland en is mogelijk in opdracht uitgevoerd. De betrokken advocate schreef na de gebeurtenis in een open brief dat zij het „onverteerbaar” vindt wat haar, op haar werkplek, is overkomen. „Onze kantoordeuren stonden altijd voor iedereen wagenwijd open en nu is er op deze zeer gewelddadige wijze misbruik van gemaakt”, schreef zij. „Ik heb lange tijd niet kunnen geloven dat dit is gebeurd, en nu wil ik weten waarom dit is gebeurd.”

De vrouw heeft aangekondigd dat zij gebruik wil maken van haar spreekrecht in het strafproces. Dat geldt ook voor haar zus, die ook advocaat is.