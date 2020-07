Verdachten speciekuipmoord onderzocht in Pieter Baan Centrum

De drie belangrijkste verdachten in de zaak over de gruwelijke moord op de Belgische loodgieter Johan van der Heyden (56) worden eind deze zomer opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Daar zullen deskundigen kijken of en wat er mis is met de verdachten. Alle drie blijven zolang in de gevangenis, besloot de rechtbank in Breda vrijdag.

Van der Heyden verdween 2 juni vorig jaar. In januari dook de politie een met beton gevulde speciekuip op met daarin stoffelijke resten van de man. De speciekuip lag in het Schelde-Rijnkanaal bij het Brabantse Nieuw-Vossemeer. Het lichaam bleek te zijn verbrand en in stukken gezaagd met een kettingzaag.

De drie wijzen vooral naar elkaar als het gaat om wie verantwoordelijk is voor de dood van de loodgieter.