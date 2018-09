Verdachten schietpartij Zoetermeer opgepakt

De politie heeft drie verdachten aangehouden in verband met een schietpartij op de Hugo de Grootlaan in Zoetermeer. Daarbij raakte in de nacht van zaterdag op zondag een negentienjarige man uit Delft gewond.

Getuigen hadden meerdere schoten gehoord. De verdachten vluchtten in onbekende richting weg. Ter plaatse troffen agenten, behalve de gewonde, een auto met een mogelijk kogelgat en een scooter aan.

In de uren na het schietincident hield de politie drie mannen van 19, 20 en 22 jaar uit Zoetermeer aan. Zij zitten vast voor verhoor.