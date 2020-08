Verdachten schietpartij Spijkenisse vrij

Met ruim honderd koeien heeft José Cabo een bedrijf van gemiddelde omvang in de Spaanse regio Galicië. In de 25 jaar dat hij boer is, zag hij de kosten voor de melkproductie stijgen. Afnemer Inleit wil de contractprijs nu laten zakken van 32,5 naar 30 cent per liter en concurrenten bieden niet meer dan 29 cent. beeld Lex Rietman