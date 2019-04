Verdachten schietincident Tilburg vrijgelaten

Twee jongeren die waren aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een schietincident in Tilburg zijn vrijgelaten. De politie meldde op Twitter dat de 17-jarige en 18-jarige Tilburgers nog wel verdachten zijn.

De politie reed in de nacht van vrijdag op zaterdag naar de Bernard Loderstraat in Tilburg na meldingen dat daar mogelijk was geschoten. De Tilburgers werden elders in de stad aangehouden. De auto waarin ze zaten, is in beslag genomen.

De politie vermoedt dat met knalpatronen is geschoten. Die worden onder meer gebruikt in start- en alarmpistolen.