Verdachten schietincident Amsterdamse Rivierenbuurt voor rechter

Twee Amsterdammers van 20 en 21 jaar, die worden verdacht van een van de twee recente schietincidenten in de Vechtstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt, staan vrijdagochtend voor de rechtbank. Het is de eerste openbare zitting sinds hun aanhouding eind augustus. Mogelijk geeft justitie inzicht of er een verband bestaat tussen de schietincidenten.

In de Vechtstraat werd afgelopen zomer op twee verschillende momenten geschoten waarbij rappers het doelwit waren. Het is al lange tijd zeer onrustig in de (drill)rapscene. Het eerste schietincident was op dinsdagmiddag 25 augustus rond 16.00 uur. De tweede schietpartij was in de daaropvolgende nacht om 04.00 uur. Bij de schietpartijen raakten twee mannen gewond.

De twee verdachten, die in dezelfde week nog zijn opgepakt in Leeuwarden en Amsterdam-West, zouden betrokken zijn bij het tweede schietincident in de Vechtstraat, waarbij meerdere kogelinslagen zijn gevonden bij de woning, waar volgens Het Parool de 19-jarige rapper Justin Z. woont. In de woning was ook zijn moeder en een vriend aanwezig.

Weer een nacht later, werd in Amsterdam een huis beschoten aan het Nieuwersluishof in de wijk Holendrecht in Amsterdam Zuidoost. Daar woonde naar verluidt de moeder van de 23-jarige Danzel S., ook wel bekend als rapper Bigidagoe, die op dinsdagmiddag bij het eerste schietincident in de Vechtstraat werd neergeschoten. Hij raakte ernstig gewond. De rapper toonde eind augustus zijn schotwonden in een video op Instagram. Rapper Bigidagoe wordt gezien als de rechterhand van Joël H., alias Joey AK, de frontman van rapformatie Zone 6. Leden van deze groep zouden volgens Het Parool worden gelinkt aan de internationale drugshandel.

Beide verdachten worden aangeklaagd voor poging tot moord op de drie aanwezige personen in de beschoten woning, zegt advocaat Fabian Siccama. De raadsman van de 21-jarige verdachte weet niet of er een verband is met de schietpartij ‘s middags. „Voor zover nu uit het dossier blijkt, is er geen verband. Maar er zijn nog ontzettend veel meer stukken waar ik niet over beschik. Dat is heel onwenselijk.”

Of de schietpartijen te maken hebben met een geschil tussen rappers durft Siccama niet op voorhand te concluderen. „Daarvoor ontbreekt de informatie. Het dossier is nog niet compleet. In de media is op sommige onderdelen meer informatie te vinden dan ik in mijn dossier heb.” Uit het verhoor met de verdachte is volgens Siccama nog niets gebleken over een conflict tussen rapgroepen.