Verdachten Ruinerwold voor raadkamer rechtbank

De raadkamer van de rechtbank in Assen bepaalt woensdag of de twee verdachten in de zaak-Ruinerwold langer in voorarrest moeten blijven, zoals het Openbaar Ministerie wil. Het gaat om de 67-jarige Gerrit-Jan van D. en de 58-jarige Josef B. De raadkamerzitting is niet openbaar.

Het duo zit vast op verdenking van wederrechtelijke vrijheidsberoving, het benadelen van de gezondheid van anderen (mishandeling) en witwassen. Van D. geldt vooralsnog als de vader van de zes jongvolwassenen met wie hij een teruggetrokken leven leidde in een boerderij in het Drentse Ruinerwold. Het OM wil aan de hand van een DNA-onderzoek vaststellen of het gezelschap ook daadwerkelijk familie van elkaar is. Josef B. is de huurder van de boerderij.

Het gezin woonde al jaren in afzondering. Half oktober kwam de zaak aan het rollen nadat de 25-jarige zoon enkele keren was opgedoken in een dorpskroeg in Ruinerwold. Toen hij zijn verhaal deed aan de barman schakelde die de politie in.