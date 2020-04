Verdachten Ruinerwold blijven in voorarrest

De rechtbank in Assen heeft maandag bepaald dat de twee verdachten in de Ruinerwoldzaak de komende maanden nog in voorarrest blijven.

Het tweetal wordt onder meer verdacht van vrijheidsberoving van zes van de kinderen van hoofdverdachte Gerrit Jan van D. (67). Het gezin verbleef op een afgelegen boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold. De zaak kwam aan het licht nadat een van de kinderen in een kroeg in het dorp over de situatie had gesproken. Volgens justitie heeft Van D. volop hulp gehad van medeverdachte Josef B. De advocaat van B. had de rechtbank verzocht zijn cliënt al dan niet voorlopig op vrije voeten te stellen.

De rechtbank hield maandag een tussentijdse zitting in de geruchtmakende zaak. Vanwege stringente coronamaatregelen waren alleen de rechters zelf en twee officieren van justitie in de zittingszaal aanwezig. De advocaten van de beklaagden namen via een Skypeverbinding aan het proces deel. Journalisten konden de zitting eveneens via Skype volgen. Verdachte Josef B. had verbinding via aan telefoonlijn vanuit het huis van bewaring waar hij verblijft.

Hoofdverdachte Ruinerwoldzaak weigert neurologisch onderzoek

Gerrit Jan van D. kreeg in 2016 en hersenbloeding en kan niet meer praten. De rechtbank bepaalde in januari dat hij onderzoeken moet ondergaan waarin de hersenschade in kaart wordt gebracht. Verhoren van Van D. hebben nog steeds niet kunnen plaatsvinden. De man weigert aan de onderzoeken mee te werken.

Josef B. heeft wel verklaringen afgelegd en ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan vrijheidsberoving. De twee mannen worden er ook van verdacht in 2009 in Meppel een 69-jarige man uit Oostenrijk enkele maanden te hebben vastgehouden.

Van D. wordt daarnaast nog beschuldigd van mishandeling van zijn kinderen. Twee oudere kinderen, die niet op de boerderij woonden, zou hij seksueel hebben misbruikt.

Het onderzoek is nog in volle gang. Komende zomer zullen er getuigenverhoren plaatsvinden van de betrokken kinderen, door de rechter-commissaris. Ook zullen zij worden onderzocht door een ontwikkelingspsycholoog, op verzoek van het OM. Van D. en B. moeten nog worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC), de observatiekliniek van justitie. Door de uitbraak van het coronavirus is plaatsing in het PBC vertraagd.

De volgende tussentijdse zitting is op 2 juli.