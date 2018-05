Verdachten roofmoord ook verdacht van overval

Het paar dat wordt verdacht van de roofmoord op een 85-jarige Haagse, is ook in het vizier voor een gewelddadige overval op een echtpaar in 2016. Dat bleek tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank in Den Haag over de zaak, die mogelijk in het najaar inhoudelijk wordt behandeld.

Het Openbaar Ministerie (OM) houdt de 43-jarige Paulus O. en de 35-jarige Najma Z. verantwoordelijk voor de dood van de bejaarde Ans van der Meer. De vrouw werd op 30 juni vorig jaar gevonden in haar appartement aan de Louis Davidsstraat in het stadsdeel Loosduinen.

De advocaat van Z. pleitte ervoor haar vrij te laten in afwachting van de rechtszaak, omdat ze ‘hoogstens’ betrokken zou zijn geweest bij heling van goederen die bij de bejaarde dame zijn gestolen.

De officier van justitie wees er echter op dat de man die bewuste nacht langdurig naar hun huis heeft gebeld, wat volgens haar aangeeft dat Z. wel degelijk af wist of betrokken was bij de dood van de vrouw. De rechtbank noemde de moord „heel heftig” en besloot beide verdachten nog vast te houden.