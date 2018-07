Verdachten roofmoord Den Haag langer vast

De twee verdachten van de roofmoord op de 85-jarige Ans van der Meer in het Haagse stadsdeel Loosduinen blijven voorlopig nog in de cel. Volgens de rechtbank zijn de verdenkingen tegen de 44-jarige Paul O. en de 35-jarige Najma Z. sterk genoeg.

Bovendien is er onlangs een zaak bijgekomen waarvan het tweetal wordt verdacht. Daarbij gaat het om een overval in een Haagse woning in 2016 waarvan een gehandicapt paar het slachtoffer werd. Ook daarvoor is door de rechtbank voorarrest voor bevolen.

Tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank bleek dat O. en Z. in het verleden beiden bij de ABN AMRO hebben gewerkt. Oud-collega’s van het duo worden in het onderzoek als getuige gehoord.

Ans van der Meer werd op 30 juni vorig jaar gevonden in haar appartement aan de Louis Davidsstraat. Ze bleek met grof geweld om het leven gebracht. O. en Z. werden in september aangehouden. Een vergelijking van werkwijze en signalementen leidde tot de verdenking in de zaak van 2016. De zoon van de slachtoffers in die zaak was een oud-collega van de twee verdachten bij de ABN AMRO.

De volgende zitting staat gepland voor 15 oktober.