Verdachten roofmoord blijven in cel

De twee verdachten van een roofmoord op een 85-jarige vrouw uit Den Haag blijven vastzitten. De advocaat van de 35-jarige Najma Z. had gevraagd haar vrij te laten omdat ze al ruim een jaar in de cel zit en haar zoontje moet missen.

De rechtbank zag echter voldoende ernstige bezwaren om haar vast te houden. Haar vriend, de 44-jarige Paul O., blijft ook zeker voorlopig nog vastzitten.

Z. en O. zouden juni vorig jaar samen Ans van der Meer in haar appartement aan de Louis Davidsstraat hebben beroofd van onder meer geld en sieraden, mishandeld en vermoord. Meerdere getuigen hebben de twee herkend op beelden toen er werd gepind met de pas van de bejaarde vrouw. Ook zijn de telefoons van Z. en O. gelijktijdig uit- en aangezet in de buurt van het appartement van Van der Meer in de Haagse wijk Loosduinen. Ook zou Z. de gestolen sieraden van de vrouw hebben verkocht. De twee zouden grote financiële problemen hebben gehad en van de opbrengst van de roof op vakantie zijn gegaan.

O. en Z. ontkennen alle beschuldigingen. „Ik zit onschuldig vast, ik vind het wel welletjes”, zei Z. tegen de rechter. „Een schande”, noemde O. de verdenkingen tegen hen. Volgens de advocaat van O. is een belangrijk deel van de verdenkingen gebaseerd op verklaringen van de ex-partner van O. met wie hij in een vechtscheiding is verwikkeld. Alle twee zeggen ze Van der Meer niet te kennen en nooit te hebben ontmoet.

Het duo wordt ook nog verdacht van een andere overval, dat ze een jaar daarvoor zou hebben gepleegd op een gehandicapt stel. De slachtoffers werden bedreigd en mishandeld. Volgens de officier van justitie vertonen de overvallen veel overeenkomsten. „Alleen al het feit dat een man en een vrouw samen de overval plegen, dat is een bijzondere combinatie.” Ook hier zijn O. en Z. op beelden herkend, onder meer door oud-collega’s.

De Haagse rechtbank streeft ernaar de zaak begin volgend jaar inhoudelijk te behandelen, de planning is nu op 11 en 12 februari.